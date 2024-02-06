Сергей Жуков появится наставником «Новой Фабрики звезд» на ТНТ

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков станет одним из наставников музыкального шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Артист поделился историей, связанной со знаменитым проектом. Оказалось, что из-за шоу едва не распался коллектив «Руки вверх!», и сначала Жуков категорически отказывался участвовать в его перезапуске.

«Вы же помните, как в начале нулевых гремели первый, второй, четвертый сезоны шоу. Всем каналам, радиостанциям, зрителям нужны были эти юные фабриканты, а старые группы вдруг стали никому не нужны. У нас тогда резко сократилось количество концертов, не брали на радио, и я всерьез задумывался о том, чтобы завязать со всем этим шоу-бизнесом», - поделился исполнитель.

Представитель ТНТ также заверил, что на проекте будет еще один наставник. При этом его имя пока держится в секрете.

Премьера «Новой Фабрики звезд» запланирована на весну текущего года.

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