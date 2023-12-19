Комик Тимур Батрутдинов признался, что ему пора найти супругу

Известный комик и актер Тимур Батрутдинов высказался на тему женитьбы. Его слова приводит сайт Hello.

По словам Батрутдинова, у него есть множество «тележен». Главной из них, как считает артист, является певица и телеведущая Ольга Бузова. Юморист отметил, что если бы Бузова участвовала в шоу Comedy Club, то они бы выступали дуэтом.

Еще одной своей «тележеной» комик назвал резидентку Comedy Club Марину Кравец. «А вообще, конечно, надо мне уже на реальную жену переходить», — заявил Батрутдинов.

Известно, что Тимур Батрутдинов никогда не был женат. В 2015 году юморист принимал участие в реалити-шоу «Холостяк», но после завершения съемок они с победительницей передачи прекратили общение.

Не так давно комик уточнил, что у него нет требований к женщинам, поскольку он отчаялся в поисках будущей супруги.