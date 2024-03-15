Тимати проголосовал на выборах президента России

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) впервые проголосовал в дистанционном режиме на выборах президента России. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественный штаб: выборы-2024».

Музыкант приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Он рассказал, что впервые проголосовал с помощью ДЭГ. Артист подчеркнул, что принял участие в голосовании из-за гражданской позиции, которая изменилась.

«Когда был помоложе, меньше об этом думал. Сейчас, когда появилась семья, дела, по-другому быть и не может», - признался Тимати.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров с отцом Бедросом проголосовал на выборах президента России. Они приехали на избирательный участок в Москве.

Также сообщалось, что певицу Диану Гурцкую заметили в штабе по наблюдению за выборами в Москве.