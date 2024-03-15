Была в черном и старалась улыбаться: певицу Диану Гурцкая заметили в штабе по наблюдению за выборами в Москве

Певица Диана Гурцкая пришла в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Потерявшая мужа артистка была одета в черное, но старалась улыбаться на публике. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В России стартовали выборы президента страны. В избирательных пунктах уже активно идет голосование. В стороне не остаются и отечественные звезды. Так, Диана Гурцкая, несмотря на то, что все еще тяжело переживает из-за потери мужа, появилась перед россиянами.

«Важно, чтобы была предоставлена возможность людям с инвалидностью проголосовать за будущее страны», - отметила певица в своем выступлении на публике.

Отметим, что Гурцкая была замечена в Общественном штабе на улице Тимура Фрунзе в центре столицы.

К слову, все эти месяцы после смерти супруга артистка предпочитала практически не появляться на мероприятиях. Люди из ее окружения делились, что ей все еще тяжело осознавать, что ее возлюбленного нет рядом. Чаще всего теперь поклонники и журналисты видят Диану в черном, снять траур она пока не решается.

Ранее отец Юлии Началовой рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа.