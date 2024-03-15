Еле ходящий отец Киркорова вместе с сыном проголосовал на выборах президента

Певец Филипп Киркоров с отцом Бедросом проголосовал на выборах президента России. Они приехали на избирательный участок в Москве.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Киркоров в белой куртке и кепке зашли с отцом на участок для голосования. Бедрос Киркоров был с двумя палками, на которые опирался. Филипп спросил, «куда можно народного артиста посадить».

Он раскрыл, в какую дверь собирается войти сегодня. «Что ж вы все про эти двери. Я выбираю главное, чтобы все было распахнуто настежь, было желание жить, дышать свежим воздухом, любить. Мои двери всегда гостеприимно открыты нараспашку всем хорошим людям», - заявил певец.

По его словам, голосование стало семейной традицией. Он поддержал решение проводить его в течение трех дней – есть время сделать выбор сердцем, считает Киркоров.

Он проголосовал через электронный терминал, а отец – поставив галочку в бюллетене.

Ранее сообщалось, что певица Диана Гурцкая пришла в штаб по наблюдению за выборами в Москве. Артистка была во всем черном, но старалась улыбаться.