Тимати воссоединился с невестой, от которой уехал после рождения дочери.

Валентина Иванова опубликовала в личном блоге снимок с избранником, от которого она родила наследницу 2 августа. Девочку называли Эммой. Артист присутствовал при рождении малышки, а его мама помогала перерезать пуповину.

Однако вскоре после появления девочки не свет он оставил избранницу одну с дочерью и уехал за границу, откуда делился снимками с шумных вечеринок. Теперь же артист вернулся к избраннице и новорожденной.

Валентина поделилась кадром в социальных сетях после возвращения возлюбленного. На фото звездная пара предстала в парных образах: красных худи и удобных кроссовках.

«Миссис и мистер "красные флаги"», — с юмором прокомментировала Валентина.

Из-за большого количества хейта пришлось вступить в конфликт даже маме артиста Симоне Юнусовой. Она объяснила поведение сына, который уехал от новорожденной дочер и заверила, что артист был вынужден пойти на этот шаг, а все поездки были исключительно ради работы.

Ранее мы писали о том, что Алена Шишкова пригрозила хейтерам, издевающимся над дочерьми и сыном Тимати.

Также сообщалось, что Роза Сябитова ответила хейтерам Тимати после вечеринки без Ивановой.