Алена Шишкова пригрозила хейтерам, издевающимся над дочерьми и сыном Тимати.

32-летняя модель является матерью 11-летней Алисы, которая родилась во время их отношений с рэпером. Девочка хоть и живет с мамой, ей все равно удается много времени проводить с папой и бабушкой Симоной.

Алена призналась, что столкнулась с недоброжелателями, которые унижают у нее в блоге всю семью ее бывшего избранника. Однако модель пригрозила всем хейтерам, издевающимся над дочерьми и сыном Тимати.

Она заявила, что больше не будет терпеть негатив по отношению к дочери, а также к детям рэпера от других девушек.

«Хочу сказать всем тем, кого что-то не устраивает, что я уже не та добрая Алена, наивная, которая верит в доброту. Всем, кто будет будет говорить гадости про Лисенка, Ратика, про дочь Вали, про Тима и Симону. Все пойдут в блок! Я буду общаться только со своей адекватной публикой», — призналась Алена.

