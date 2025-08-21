«Его укорить вообще не в чем»: Сябитова ответила хейтерам Тимати после вечеринки без Ивановой

Рэпера Тимати раскритиковали за то, что он оставил недавно родившую девушку с дочерью и уехал праздновать день рождения в Турции. Сваха Роза Сябитова не стала осуждать артиста и встала на его сторону.

Телеведущая не понимает, почему исполнителю нельзя устроить вечеринку. Сябитова назвала порядочным поведение участника «Фабрики звезд»: он не отказался от своих детей, записал их на свою фамилию.

«Как отца его укорить вообще не в чем. С какого перепугу он должен сидеть с ней? Она не жена. Она мать. А таких матерей у него вон сколько», — выразила свое мнение сваха в разговоре с Teleprogramma.pro.

Сябитова положительно относится к женщинам, рожавшим от Тимати. Сваха считает, что у знаменитости отличный генофонд. Она добавила, что возлюбленные артиста самостоятельно принимают решение становиться мамами без штампа в паспорте.

Роза отметила, что не стоит обольщаться желанием матери Тимати перерезать пуповину на родах Валентины. Таким образом Симона просто хотела принять внука в этот мир, уверена сваха.

Напомним, рэпер недавно отреагировал на обвинения хейтеров. Он назвал себя абьюзером и нарциссом.