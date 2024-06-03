Тимати похвастался новым дорогостоящим мотоциклом

По данным источника, музыкант стал обладателем мотоцикла модели Harley-Davidson Softail. Стоимость подобного транспортного средства, как уточнил «Звездач», составляет 3,1 млн рублей.

Сам артист опубликовал в своем микроблоге кадры заезда на новом мотоцикле.

Стоит отметить, что Тимати является владельцем дорогостоящего автопарка. Так, в коллекции рэпера есть Mercedes-Maybach G Landaulet, Mercedes G 4x4, Mercedes Benz SL 600, Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVelose и Mercedes-Benz 300SL. Весной минувшего года исполнитель купил черный Lamborghini Veneno Roadster, стоимость которого оценивается в 725 млн рублей.

Ранее мать Тимати призналась, что пьет таблетки от тревоги.

Также сообщалось, что Тимати покинул бизнес, который принес полмиллиарда рублей.