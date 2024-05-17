«Справляюсь только медикаментозно»: мать Тимати призналась в тяжелом недуге

Мать рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) Симона Юнусова призналась, что пьет таблетки от тревоги. Об этом она рассказала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Один из подписчиков спросил у матери звезды тревожный ли она человек. Ответ оказался положительным. Более того, Симона не может справиться с этой эмоцией без таблеток.

«Я очень тревожный человек. Сейчас уже справляюсь только медикаментозно», — призналась она.

С отцом Тимати, Ильдаром Юнусовым, Симона познакомилась, когда училась в школе. Пара поженилась в 1980 году, а через три года у них родился Тимур, а в 1987 году — сын Артем. Несмотря на двух общих детей, супруги расстались. Женщина неоднократно признавалась, что ей очень тяжело дался разрыв: неделю она не могла встать с кровати, но взяла себя в руки ради сыновей.

У Тимура было множество девушек, но ни одна из них так и не стала его официальной женой. Модель Алена Шишкова родила рэперу дочь Алису, а другая возлюбленная Анастасия Решетова подарила Юнусову наследника — сына Ратмира. Сейчас Тимати встречается с девушкой Валентиной.

Недавно мать музыканта призналась, что ей трудно справляться с 10-летней внучкой Алисой. Она пожаловалась на истерики и слезы, сравнивая воспитание девочек и мальчиков. С Ратмиром Симона также проводит время, но гораздо меньше, чем с Алисой.