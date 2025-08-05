Московский суд постановил взыскать с рэпера Тимати долг по взносам на капремонт

У рэпера Тимати обнаружен долг по коммунальным платежам. Стало известно, что исполнитель задолжал по взносам на капитальный ремонт. Об этом пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что суд в Раменках обязал музыканта Тимура Юнусова выплатить долг.

«Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт», — говорится в сообщении.

При этом, сколько именно Тимати задолжал коммунальщикам, не уточняется.

Ранее мы писали о том, что рэп-исполнителя Тимати заподозрили в измене беременной возлюбленной Валентине Ивановой. В числе предполагаемых «разлучниц» — 30-летняя бизнес-леди Анастасия Аникина, участвовавшая с музыкантом в совместной фотосессии.

Также сообщалось, что российский актер Кирилл Кяро закрыл долги перед ФНС на сумму 473 тысячи рублей.