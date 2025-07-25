Актер Иван Стебунов впервые стал отцом: известен пол ребенка

В семье актера Ивана Стебунова случилось радостное событие — у него родился первенец. У 43-летнего артиста и его жены Елены Власовой появился на свет сын. Об этом сообщает StarHit.

«Роды прошли легко, все было прекрасно, буквально за полтора часа. Малыш — настоящий красавец получился, у него такое интересное смешение кровей, — в том числе, еврейской, татарской. Характер тоже прекрасный: по ночам нас иногда даже щадит, дает поспать», – рассказал звезда.

Актер признался, что они с женой выбрали малышу имя Герман.

«И я ведь играю персонажа Германа в „Пиковой даме“ в театре», – напомнил Иван.

О беременности Елены стало известно еще в июле — тогда Стебунов опубликовал трогательное видео, где пара позировала в интерьерах старинного особняка, а будущая мать показывала округлившийся живот.

Роман пары начался с неожиданной встречи: Елена работала в банке, куда однажды зашел Стебунов. Когда у актера возникли проблемы с банкоматом, сотрудница пришла ему на помощь — так завязались отношения. Ради семьи девушка оставила карьеру, полностью посвятив себя мужу.

«С появлением Лены в доме все изменилось. У жены очень сильный характер. Если она что-то решила, так и будет», — делился Иван.

Напомним, что это не первый брак актера. В 2008 году он женился на Марине Александровой, но их союз распался через два года. Позже у Стебунова были серьезные отношения с Аглаей Шиловской — ходили даже слухи о свадьбе, но до алтаря пара так и не дошла.

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