«Тетка старородящая»: Сергей Зверев высказался о беременности Марины Федункив

Сергей Зверев высказался о беременности 53-летней Марины Федункив.

Шоумен признался, что лишь недавно узнав о пополнении в семье артистки. По словам Сергея, он очень удивился тому, что Марина решилась на такой шаг в силу своего немолодого возраста. Однако Зверев также подчеркнул, что дети должны рождаться в любви и что это всегда большое счастье в семье. Именно по этой причине он рад за артистку.

Но шоумен все же подчеркнул, что из-за возраста Марину можно назвать старородящей женщиной.

«Рожать никогда не поздно. Тетка старородящая. Это осознанно. Не то что напутанила и по залету... Долгожданные дети, такая радость», — заявил Зверев в шоу «Ты не поверишь!».

Напомним, что накануне Федункив сообщила, что они с супругом Стефано Маджи впервые стали родителями: на свет появился мальчик. Слухи о ее беременности появились еще эти летом, но сама артистка не раз выходила на связь, чтобы опровергнуть данные новости. Подтвердить информацию Марина решила лишь после рождения первенца. Оказалось, что крестным отцом ребенка стал певец Филипп Киркоров.

Ранее мы писали о том, почему Марина Федункив решила родить от молодого мужа.