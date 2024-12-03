«Глаз горит»: почему Марина Федункив решила родить от молодого мужа

До того, как обрести семейное счастье, Марина дважды пыталась построить семью. Первый муж гулял, второй был абьюзером с зависимостями. Да и Марина после неудавшихся попыток стать счастливой в отношениях поставила крест на личной жизни и полностью сосредоточилась на карьере не только комедийной актрисы, но и певицы.

В 2021 году всех потрясло событие, которое произошло в жизни Марины: она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который на 13 лет моложе ее, а в 2024 году у пары родился первенец! Общественность задается вопросом, как Марина рискнула родить в 53 года? Но позвольте, она мечтала об этом всю свою жизнь, а мечты, как известно, должны сбываться!

«Что бы ни говорили злые языки, стоит только посмотреть, как расцвела Марина рядом с молодым мужем, становится очевидным, что она счастлива в этих отношениях: она похудела, похорошела, глаз горит, а так может выглядеть только счастливая и любимая женщина», – подчеркнула сваха.

Осипова уверена, что Стефано разглядел в Марине большое сердце и родную душу несмотря на разность менталитетов, а иностранцы, к слову, «заточены» на внутреннюю красоту и содержание женщины, чего у Марины точно не отнять.

«Мудрость, харизма и искрометный юмор Марины только укрепляют их союз, так как она может быть для своего мужа не только любимой женщиной, но и верным другом. А эти качества не заменит ни молодость, ни красота, ни длинные ноги», – убеждена эксперт.