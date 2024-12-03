«Глаз горит»: почему Марина Федункив решила родить от молодого мужа
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Актриса Марина Федункив неожиданно заявила о том, что родила ребенка от молодого мужа-итальянца. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась об отношениях звезды.
Марина Федункив – яркая, харизматичная, любимая миллионами россиян, настоящая звезда из народа, да и просто замечательная женщина!
«Провинциалка, из простой пермской семьи, Марина стала всенародной любимицей после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны». До этого судьбоносного момента она прошла непростой путь, успев потрудиться в самых разнообразных «земных» профессиях, собственно, поэтому и полюбили ее зрители, что она своя, родная», – поделилась Анна.
До того, как обрести семейное счастье, Марина дважды пыталась построить семью. Первый муж гулял, второй был абьюзером с зависимостями. Да и Марина после неудавшихся попыток стать счастливой в отношениях поставила крест на личной жизни и полностью сосредоточилась на карьере не только комедийной актрисы, но и певицы.
В 2021 году всех потрясло событие, которое произошло в жизни Марины: она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который на 13 лет моложе ее, а в 2024 году у пары родился первенец! Общественность задается вопросом, как Марина рискнула родить в 53 года? Но позвольте, она мечтала об этом всю свою жизнь, а мечты, как известно, должны сбываться!
«Что бы ни говорили злые языки, стоит только посмотреть, как расцвела Марина рядом с молодым мужем, становится очевидным, что она счастлива в этих отношениях: она похудела, похорошела, глаз горит, а так может выглядеть только счастливая и любимая женщина», – подчеркнула сваха.
Осипова уверена, что Стефано разглядел в Марине большое сердце и родную душу несмотря на разность менталитетов, а иностранцы, к слову, «заточены» на внутреннюю красоту и содержание женщины, чего у Марины точно не отнять.
«Мудрость, харизма и искрометный юмор Марины только укрепляют их союз, так как она может быть для своего мужа не только любимой женщиной, но и верным другом. А эти качества не заменит ни молодость, ни красота, ни длинные ноги», – убеждена эксперт.
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