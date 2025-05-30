«Теряет индивидуальность»: Королеву сравнили со Стоцкой после фото с рыжими волосами

К слову, подписчики неоднозначно отреагировали на новую прическу Наташи. Кто-то сравнил певицу с Анастасией Стоцкой, а кто-то заявил, что с темными волосами ей лучше.

«Анастасия Стоцкая? Натуля, вы красотка в любых образах, но ваш цвет — родной темный. Теряет индивидуальность, свою прелесть», — написали подписчики.

Сама Королева не реагировала на критику.

Ранее сообщалось, что невестка Наташи Королевой уехала из России в Японию после операции на челюсти. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Паулина Андреева впервые вышла в свет после развода с Федором Бондарчуком.