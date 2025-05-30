«Теряет индивидуальность»: Королеву сравнили со Стоцкой после фото с рыжими волосами
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51-летняя певица Наташа Королева опубликовала фото с рыжими волосами. Артистка удивила новым имиджем в соцсети.
В личном блоге Наташа анонсировала новую песню. Артистка записала ролик с танцем и новой прической. Королева удивила подписчиков рыжими волосами и отрезанной челкой. По мнению Наташи, ее миссия — делать мир ярче и заряжать его «добрыми вибрациями».
«Видимо, это моя миссия разукрашивать наш мир яркими звуками и красками, заряжать добрыми вибрациями, дарить маленькую надежду, что в нашем мире есть место чуду и сказке», — высказалась она.
К слову, подписчики неоднозначно отреагировали на новую прическу Наташи. Кто-то сравнил певицу с Анастасией Стоцкой, а кто-то заявил, что с темными волосами ей лучше.
«Анастасия Стоцкая? Натуля, вы красотка в любых образах, но ваш цвет — родной темный. Теряет индивидуальность, свою прелесть», — написали подписчики.
Сама Королева не реагировала на критику.
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