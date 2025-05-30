«Пора садиться на диету»: в Сети обеспокоены состоянием располневшего сына Королевой
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В Сети не узнали 23-летнего сына Наташи Королевой, поправившегося за год семейной жизни. Подписчики обсудили фото Архипа под последним постом его супруги.
Архип Глушко вместе с супругой уехал из России: пара наслаждается отдыхом в Японии. Мелисса поделилась красочными кадрами из поездки, и одна из публикаций привлекла внимание пользователей Сети. На снимке невестка Королевой позировала в японском кимоно, а ее муж сидел рядом и мило улыбался. Фолловеры с трудом узнали Архипа, который за год семейной жизни заметно поправился и побрился налысо. Они считают, что лишний вес может привести к проблемам со здоровьем.
«Пора садиться на диету! Так и проблемы со здоровьем можно заработать. Отцу надо заняться тренировками сына», — высказались подписчики.
К слову, сам Архип не отвечал на критику фигуры.
Напомним, весной невестка Наташи перенесла операцию на челюсти. Ей наращивали кость, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа.
Ранее Наташа Королева сообщила, что переехала из загородного дома в маленькое жилье. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой и похвалил ее вокальные данные.