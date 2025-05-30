«Пора садиться на диету»: в Сети обеспокоены состоянием располневшего сына Королевой

В Сети не узнали 23-летнего сына Наташи Королевой, поправившегося за год семейной жизни. Подписчики обсудили фото Архипа под последним постом его супруги.

Архип Глушко вместе с супругой уехал из России: пара наслаждается отдыхом в Японии. Мелисса поделилась красочными кадрами из поездки, и одна из публикаций привлекла внимание пользователей Сети. На снимке невестка Королевой позировала в японском кимоно, а ее муж сидел рядом и мило улыбался. Фолловеры с трудом узнали Архипа, который за год семейной жизни заметно поправился и побрился налысо. Они считают, что лишний вес может привести к проблемам со здоровьем.

«Пора садиться на диету! Так и проблемы со здоровьем можно заработать. Отцу надо заняться тренировками сына», — высказались подписчики.