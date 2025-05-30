Актриса Паулина Андреева впервые вышла в свет после развода с Федором Бондарчуком. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

В 2025 году стало известно о разводе Паулины и Федора. Экс-супруги посвятили друг другу пост в соцсети и поблагодарили за годы совместной жизни. Артисты не стали называть причин разрыва, но уточнили, что разошлись без претензий. После публикации в Сети и Федор, и Паулина хранили молчание и исчезли из медийного пространства. Однако на днях актриса вышла в свет, восхитив внешним видом.

Андреева посетила презентацию новой коллекции обуви российского бренда. Для выхода в свет она выбрала платье молочного цвета, подчеркнувшее фигуру, и подобрала в тон ему пиджак.