«Теперь все по-другому»: 54-летний Владимир Пресняков рассказал о расставании с супругой

Владимир Пресняков и Наталья Подольская почти 20 лет состоят в браке. До того, как музыкант обрел свое счастье с певицей, он пытался построить отношения с другой известной женщиной. Речь идет про Кристину Орбакайте. Молодые люди расстались в 1996 году, однако про их связь до сих пор говорят. В новом интервью для сайта lady’s. media мужчина впервые рассказал, почему не смог построить крепкую семью с дочкой Пугачевой.

По словам Владимира, в тот период он был еще слишком молод и вел беззаботный образ жизни. Артист проводил все свободное время с друзьями, а не с Орбакайте и сыном Никитой. Вот почему решение о разрыве отношений с Кристиной казалось весьма логичным.

«Я был и неопытным, и вел рок-н-ролльный образ жизни. Был юным и беспечным. Теперь все по-другому», — резюмировал Пресняков.

Ранее Владимир заговорил о пополнении в семье. Музыкант признался, что он давно мечтает стать отцом дочери. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Пресняков заговорил о музыкальной карьере уехавшего в США сына. По словам звездного отца, он удивлен, что Никите удалось стать востребованным артистом, поскольку в детстве он даже «не попадал в ноты». Полное высказывание Владимира читайте в этой статье.