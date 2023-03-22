Догадывались: Владимир Пресняков и Наталья Подольская находятся в ожидании дочки

Владимир Пресняков и Наталья Подольская считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги почти 20 лет вместе и за это время успели стать многодетными родителями. Но, несмотря на это, журналисты продолжают приписывать им развод и многочисленные измены со стороны певца. Сама же звездная семья никак не реагирует на эти домыслы и лишь продолжает укреплять брак. В последнее время по Сети ходили слухи о четвертой беременности Подольской. В эксклюзивном интервью для издания «Teleprogramma» музыкант прокомментировал ситуацию.

Исходя из слов Владимира становится понятно: его супруга сейчас не в положении, однако они и сами ожидают того часа, когда вновь смогут ощутить радость от новорожденного ребенка. По признанию артиста, стать отцом дочки — его давняя мечта.

«Не могу сказать, что мы зацикливаемся на этой теме. Мы понимаем: как Бог управит, так и будет. Но, конечно, будем стараться. Это наша мечта», — высказался Пресняков.

Кроме того, звездный отец заговорил и о будущем своих сыновей. Владимир признался: он бы хотел, чтобы Ваня и Артемий пошли по его стопам и «умели что-то делать в музыке».

Ранее 54-летний Пресняков назвал секрет долгих отношений с Натальей Подольской. По словам мужчины, «любовь — опасное дело». Полное высказывание артиста смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой супруг Подольской изъявил желание кардинально перекроить свою внешность. Он хочет «срезать животик и укоротить нос». Подробности читайте в этой статье.