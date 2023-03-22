Случилось внезапно: звездный отец уехавшего в США Никиты Преснякова раскрыл его тайну

В последнее время все внимание публики приковано к семье Аллы Пугачевой. Ни для кого не секрет, что артистка вместе с родственниками покинула территорию РФ. Сама Примадонна отечественной эстрады обосновалась в Израиле, а вот ее внук Никита отправился покорять США: он пишет музыку и солирует в собственной группе. Молодой человек решился даже на смену сценического псевдонима, и, кажется, это дало неплохой результат. В новом интервью для издания «Teleprogramma» Владимир Пресняков рассказал, как начиналась музыкальная карьера его наследника.

По словам певца, никто не заставлял юношу идти в артисты, однако «гены дали о себе знать». Правда, как выяснилось, произошло это не сразу. Когда Никите было только 12 лет Пресняков пытался записать с ним песню «Туман», но идея не увенчалась успехом.

«У нас не получилось ничего. Он не мог попасть в ноты, а потом как запел в 16 лет внезапно. Он стал крутым музыкантом», — высказался Владимир.

Ранее 54-летний Пресняков заговорил о пополнении в семье. По словам мужчины, стать отцом дочери — его давняя мечта. Полное высказывание Владимира читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой выяснилось, что 31-летний Никита Пресняков продает дачу Аллы Пугачевой в Истре за 225 миллионов рублей. С чем связано подобное решение молодого человека — узнаете в этой статье.