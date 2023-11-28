«Теперь им ничего не мешает»: найдены доказательства воссоединения Бузовой и Давы

Телеведущий Влад Кадони высказался о возможном воссоединении Ольги Бузовой и Давы. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В ноябре 2023 года появились слухи о воссоединении Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Сперва певец прилетел к ней на съемки в Китай, затем он появился на ее концерте в Москве. Филипп Киркоров, близкий друг артистов, сообщил, что он сделал все для их примирения. Примечательно, что ни Бузова, ни Манукян никак не комментируют происходящее между ними.

Кадони убежден, что артисты могут сойтись во второй раз. При этом он считает, что сперва они «немного хайпанут» на своем романе. «Наверняка я знать не могу, но теперь им ничего не мешает воссоединиться», — высказался Влад.

Ранее сообщалось о том, что певица Ольга Бузова подарила квартиру своему отцу на день рождения. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 56-летний певец Филипп Киркоров назвал свои исправленные ягодицы бриллиантом.