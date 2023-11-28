56-летний певец Филипп Киркоров назвал свои исправленные ягодицы бриллиантом. Об этом сообщает портал «Утро.ру».

В Москве состоялась премьера фильма «Теща». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Киркоров. Певец вышел в свет с продюсером Татьяной Тур. Поговаривают, именно она является тайной возлюбленной Филиппа.

Артист признался, что перенес пластические операции ради избранницы. В беседе с журналистами Киркоров заявил, что доволен результатом манипуляций. По словам певца, после вмешательства его ягодицы превратились из алмаза в бриллиант.

«Тимур Хайдаров чуть исправил то, что было когда-то в молодости, но благодаря бутербродам и газированным напиткам превратилось с годами не в то, что надо», — высказался артист.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 56-летний певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с мамой Аллы Пугачевой.