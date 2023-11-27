«Спасибо за жизнь»: Бузова удивила фанатов щедрым подарком отцу

На минувших выходных телеведущая и певица Ольга Бузова дала несколько концертов в «Известия Hall». На выступление звезды пришли посмотреть не только ее поклонники, но и родственники. Накануне отцу Бузовой исполнилось 60 лет, и Ольга решила сделать ему щедрый подарок — квартиру.

О своем подарке певица рассказала во время концерта.

«У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! И главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей — ты скоро в нем будешь жить. Берегите и цените своих родителей. Папа, спасибо тебе за жизнь», — цитирует Бузову Kp.ru.

Родители телеведущей разведены. В момент разрыва Ольга и ее сестра Анна уже были взрослыми. Игорь Бузов сейчас счастлив с новой избранницей — с ней звезда находится в хороших отношениях.

Отметим, что несколько лет назад певица купила своей маме квартиру в Санкт-Петербурге. Апартаменты площадью более 100 кв. метров находятся недалеко от Невского проспекта.

Напомним, бывший возлюбленный Бузовой, блогер Давид Манукян накануне посетил ее концерт и подарил Ольге огромную корзину роз. Певице присутствие бывшего бойфренда явно польстило. Она кокетливо заявила со сцены, что у Давы хороший вкус.