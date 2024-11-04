Отар Кушанашвили назвал дочь Любови Успенской «совершенно пустым персонажем»
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Шоумен Отар Кушанашвили назвал дочь певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину «пустым персонажем». Журналист считает, что артистке пора перестать ее опекать, иначе дело примет дурной оборот.
Об этом Кушанашвили заявил в шоу «Каково?!»
«Дочь Любови Успенской при всей моей любви к Любови Успенской, а она моя подруга, – совершенно пустой персонаж. Песня дерьмо, исполнение дерьмо», - произнес ведущий.
Он обратил внимание на слова Татьяны о том, что «мать не давала ей жить свою жизнь». «А потом я узнал, что дочери уже 35 лет. Я думал 45», - поделился Отар.
Журналист размышлял, хорошо ли, когда родительская любовь «столь всеобъемлющая, столь энергозатратна, когда она подавляет». Кушанашвили поделился своим опытом родительства: оказалось, что он разрешал детям делать все, но приводил историю покойного певца Мурата Насырова.
«Я также люблю детей, но я другой родитель. Делайте, что хотите. Но я вас предупреждаю: закончите тогда как Мурат Насыров, если не послушаете меня и не отречетесь от дури», - говорил Отар детям.
Он считает, что в случае с Успенской дочь должна быть благодарна маме, а судить их нельзя.
«Но в то же самое время Люба, Любонька, Любовь, я понимаю, что эта любовь движет вами…Доколе терпеть?» - обратился он к подруге.
Ранее адвокат певицы Елена Сенина обратилась к друзьям Татьяны и заявила, что те снимают ее в непотребном виде и выкладывают видео в Интернет.