Отар Кушанашвили назвал дочь Любови Успенской «совершенно пустым персонажем»

Шоумен Отар Кушанашвили назвал дочь певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину «пустым персонажем». Журналист считает, что артистке пора перестать ее опекать, иначе дело примет дурной оборот.

Об этом Кушанашвили заявил в шоу «Каково?!»

«Дочь Любови Успенской при всей моей любви к Любови Успенской, а она моя подруга, – совершенно пустой персонаж. Песня дерьмо, исполнение дерьмо», - произнес ведущий.

Он обратил внимание на слова Татьяны о том, что «мать не давала ей жить свою жизнь». «А потом я узнал, что дочери уже 35 лет. Я думал 45», - поделился Отар.

Журналист размышлял, хорошо ли, когда родительская любовь «столь всеобъемлющая, столь энергозатратна, когда она подавляет». Кушанашвили поделился своим опытом родительства: оказалось, что он разрешал детям делать все, но приводил историю покойного певца Мурата Насырова.

«Я также люблю детей, но я другой родитель. Делайте, что хотите. Но я вас предупреждаю: закончите тогда как Мурат Насыров, если не послушаете меня и не отречетесь от дури», - говорил Отар детям.

Он считает, что в случае с Успенской дочь должна быть благодарна маме, а судить их нельзя.

«Но в то же самое время Люба, Любонька, Любовь, я понимаю, что эта любовь движет вами…Доколе терпеть?» - обратился он к подруге.

Ранее адвокат певицы Елена Сенина обратилась к друзьям Татьяны и заявила, что те снимают ее в непотребном виде и выкладывают видео в Интернет.