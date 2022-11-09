Теперь брюнетка: Кристина Орбакайте шокировала фанатов новым образом

В середине октября певица Кристина Орбакайте вернулась в Москву. Из-за семьи артистка вынуждена разрываться между Россией и США, так как заграницей живет ее супруг Михаил Земцов. После возвращения на родину Орбакайте стала усиленно работать, давая концерты в Крыму и участвуя в съемках шоу. Недавно певица стала гостем программы «Дуэты», которая скоро стартует на телевидении. И по всей видимости в этот раз Кристина Орбакайте решила надолго остаться в РФ.

Стало известно, что артистка исполнит главную роль в новом сезоне популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Компанию на экране ей составит Светлана Иванова, известная по работам «Обоюдное согласие» и «Триггер». Певица сыграет в проекте роль главврача Нины Артамоновой.

Премьера сериала назначена на 16 ноября, но в сети уже появились первые кадры, которые шокировали зрителей и пользователей сети. Выяснилось, что ради роли Кристине Орбакайте пришлось кардинально сменить свой имидж. Неизменная блондинка перевоплотилась на экране в брюнетку.

Кристину Орбакайте совершенно не смутил тот факт, что ей пришлось для съемок сменить образ. Она призналась, что с удовольствием смотрела предыдущие сезоны сериала и была счастлива принять участие в проекте. «Нина — профессиональный руководитель, талантливый врач, из-за своих профессиональных принципов порой входит в конфликт со своими сотрудниками. Сериал затрагивает очень важную тему — суровости врачебной профессии, насколько сложен их труд, спасать жизни людей, порой забывая о своих проблемах», — поделилась певица своими впечатлениями от роли.

Отметим, что сейчас к семье Кристины Орбакайте прикреплено все внимание общественности. После отъезда Аллы Пугачевой вместе с супругом и детьми из России страну покинул и старший сын Орбакайте Никита Пресняков. Он перешел границу с Эстонией пешком после вестей о частичной мобилизации.

И хоть сама певица никак особо не комментирует действия своих родственников, удары приходятся и по ней тоже. Недавно стало известно, что Кристину Орбакайте отстранили от участия в новогодних огоньках из-за высказываний ее матери.