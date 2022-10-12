Внук Пугачевой пришел в Эстонию пешком

Журналистам удалось проследить путь внука Аллы Пугачевой от дверей Московского Губернского театра до Литвы.

31-летний сын Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте, ныне проживающих в США, получил повестку во время пребывания в стенах Московского губернского театра, где он был задействован в спектакле «Безымянная звезда».

После этого актер отправился на северо-запад страны и, доехав на такси до пограничного перехода между Ивангородом и Нарвой, пешком пересек эстонскую границу, предъявив литовский паспорт.

Это произошло спустя трое суток после объявления частичной мобилизации. Говорят, повестка нашла Преснякова, несмотря на то, что врачи диагностировали у него полипы желчного пузыря.

По словам самого Владимира, ему предписана строгая диета, он стремительно теряет вес.

ФОТО:Kashaev Pavel/East News