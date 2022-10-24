Кристина Орбакайте «поплатилась» за действия Аллы Пугачевой, назвавшей россиян «рабами»

Певица Кристина Орбакайте в этом году не получила предложение участвовать в съемках новогодних огоньков. По неофициальным данным и предположениям поклонником, это расплата за действия ее мамы – Аллы Пугачевой, которая в начале октября после отъезда в Израиль назвала россиян «рабами».

Как стало известно, Орбакайте не будет участвовать в «Песне года». Новогодний концерт начнут снимать 3 декабря. Организаторы не комментируют изменения в списках приглашенных звезд.

Известно, что в ноябре у артистки запланирован тур по городам России. Два больших сольных концерта Орбакайте отменены.

ФОТО: Strunin Andrey/East News