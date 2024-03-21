Теннисистка Арина Соболенко призналась, что рассталась с Кольцовым до его смерти

Спортсменка Арина Соболенко призналась, что рассталась с Константином Кольцовым до его смерти. Теннисистка поделилась откровением в соцсети.

В марте 2024 года стало известно о смерти 42-летнего хоккеиста Константина Кольцова. Сообщалось, что умерший состоял в отношениях с Ариной Соболенко. В личном блоге спортсменка впервые отреагировала на его смерть.

Арина назвала произошедшее «немыслимой трагедией». По словам Соболенко, ее сердце разбито. При этом она отметила, что рассталась с Константином до его смерти. Спортсменка не стала называть причину разрыва. Вместо этого она попросила подписчиков уважать ее личную жизнь.

«Хотя мы больше не вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и жизнь его семьи в это трудное время», — заявила Арина.

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