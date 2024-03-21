Актер Анатолий Руденко вышел в свет после скандала с запрещенными веществами

Актер Анатолий Руденко вышел в свет с женой после скандала с запрещенными веществами. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Обоюдное согласие». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Диану Арбенину, Дарью Мороз. Не стал исключением и Анатолий Руденко. Примечательно, что актер вышел в свет не один, а вместе с супругой Еленой Дудиной. Пара охотно позировала фотографам, но от общения с журналистами отказалась.

Отметим, что актер впервые вышел в свет после скандала с запрещенными веществами. В начале 2024 года стало известно о том, что в отношении Руденко возбудили уголовное дело. Анатолий никак не комментировал скандал с его участием.

Ранее сайт «Страсти» сообщал о том, что Дарья Мороз заговорила о завершении актерской карьеры. Она поделилась откровением на премьере «Обоюдного согласия». Подробности смотрите в этой новости.

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