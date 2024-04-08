«Температура под 40»: Кристину Асмус госпитализировали в Москве

35-летнюю актрису Кристину Асмус госпитализировали в Москве с высокой температурой. Звезда «Интернов» пожаловалась на самочувствие в соцсети.

8 апреля 2024 года Кристина должна была выйти на сцену театра имени Ермоловой. Однако рабочие планы пришлось отменить: этой ночью Асмус госпитализировали с высокой температурой. Артистка показала фото из больничной палаты. На снимке запечатлена перебинтованная рука Кристины после капельницы.

«Ночью у меня поднялась температура под 40, и меня госпитализировали. Сейчас мне лучше, но пока я в больнице. Спасибо всем, кто волнуется», — высказалась знаменитость.

По словам Асмус, показ спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» будет перенесен на 7 июня.

Отметим, что Кристина не стала раскрывать подробности госпитализации и называть диагноз.

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