Асмус впервые за долгое время показала снимок с отцом: «Меня никогда не обнимали, не говорили, что любят»

Звезда «Интернов» Кристина Асмус обратилась к отцу Игорю Львовичу в день его 65-летия. Она рассказала подробности отношений с родителем, который всегда был строгим к дочери.

Отношения актрисы с родителями можно назвать напряженными. Они долго не одобряли профессиональный выбор Кристины и даже смеялись над ней. Из-за этого Асмус какое-то время не общалась с мамой и папой. Но, судя по всему, лед между ними растаял.

Знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) снимок с родителями. Он был сделан на премьере фильма «Текст».

«Это фото с премьеры фильма „Текст“. И да, папа видел его. И да, папа мной гордится», — уточнила Кристина.

Актриса заметила, что во многом похожа на папу: в пластике, смехе и жидких волосах. Асмус назвала себя «терпилой», которая лучше уступит, чем полезет куда-то. Еще одно сходство звезды с родителем — трудоголизм. Она пояснила, что ее Игорь Львович «пахарь», и дочь пошла в него. У Кристины практически нет выходных.

Знаменитость охарактеризовала папу как очень умного, скромного и интеллигентного человека. Но отношения 35-летней актрисы с ним были не очень гладкими.

«Да, у нас не было дружбы и разговоров. Папа бережлив на нежность. Меня не поздравляли с праздниками, не говорили, что любят, никогда не обнимали, но я всегда чувствовала эту любовь и поддержу», — заверила звезда фильма «Текст».

При этом актриса добавила, что у нее всегда с отцом была ментальная связь.

Ранее Кристина Асмус призналась, что бросала важнейших мужчин в своей жизни.