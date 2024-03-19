Прощального тура не будет: Валерий Леонтьев больше не выйдет на сцену из-за «дряхлости»

Певец Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. 19 марта ему исполнилось 75 лет, а, по его мнению, шоу-бизнес не терпит «дряхлости».

Уже несколько лет поклонники получают совсем мало информации об артисте. Вокруг его жизни ходит немало слухов, в том числе, что он давно тяжело болен. Сам Леонтьев эти сообщения опровергает, но лишь на словах, так как выступать с концертами и доказывать, что еще полон сил, он не спешит. А как выяснилось накануне юбилея Валерия, фанаты больше в принципе не увидят кумира на сцене.

В беседе с mk.ru, певец признался, что решил уйти из профессии даже без прощального тура. Он сделал большое шоу пять лет назад, когда был на это способен, но на этом все.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», - заявил Леонтьев.

Исполнитель также поблагодарил всех верных поклонников его творчества, которые, несмотря ни на что, любят его и поздравляют с юбилеем.

Напомним, что долгое время артист жил в США, но недавно решил тайно вернуться в Россию. Свой день рождения он планирует отмечать скромно в Москве, соберет только самых близких людей.

Ранее продюсер Сергей Лавров раскрыл странный пункт в райдере Валерия Леонтьева.