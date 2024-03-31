«Он и не уходил!»: Киркоров рассказал, вернется ли на сцену Леонтьев

В день своего 75-летия Валерий Леонтьев заявил об уходе со сцены. Певец Филипп Киркоров признался, что артист никогда не расставался со своими зрителями.

Король поп-эстрады считает, что Леонтьев вернется на сцену. Более того, его отсутствие в российском шоу-бизнесе было просто отпуском.

«Конечно он вернется на сцену! Он и не уходил! Он просто взял немножко отпуск. Он за столько лет так наездился, что сейчас просто имеет право отдохнуть!», — заявил он в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Год назад появились слухи в прессе о том, что Леонтьев собирается разорвать свои связи с родной страной и продавать свою недвижимость в Москве. Впоследствии оказалось, что артист не собирался избавляться от своей знаменитой «леопардовой» квартиры в центре столицы. Он даже провел ремонт в своем жилище осенью и недавно отметил свой юбилей, пригласив лишь самых близких друзей.

Долгое время певец жил в США, где сейчас находится его супруга. Но недавно он принял решение вернуться в Россию.

Ранее артист объяснил, почему решил уйти со сцены даже без прощального тура. Причиной этому стали проблемы со здоровьем Леонтьева — в сердцах зрителей он мечтает остаться молодым и энергичным.