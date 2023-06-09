Тело нашел сын: умер карлик из клипа Филиппа Киркорова

В Москве скончался актер из Театра наций Алексей Миранов. Он также известен по съемкам в клипе певца Филиппа Киркорова.

О смерти Миранова сообщил источник. Он рассказал Агентству городских новостей «Москва», что 42-летний актер ушел из жизни 8 июня.

«О смерти сообщил его сын», - поделился собеседник.

Подробности и причины кончины не называются.

Особенностью Миранова был дварфизм, или карликовость, когда рост взрослого мужчины не превышает 130 см. Актер снялся в клипе Киркорова «Диско-партизаны», а также рок-группы Louna.

Ранее мы писали о смерти актера из сериалов «Не родись красивой», «Глухарь», «На углу у Патриарших» Валерия Громовикова. О кончине знаменитости стало известно спустя два дня. Причины смерти не назывались. Громовикову было 77 лет.

Незадолго до его смерти стало известно об уходе из жизни 91-летней актрисы Лидии Грибовой. За несколько часов до смерти она вызвала скорую помощь, однако отказалась от предложенной госпитализации, не желая покидать дом.