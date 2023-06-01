91-летняя звезда «Братанов» Лидия Грибова умерла, отказавшись от госпитализации

Стало известно о смерти российской актрисы Лидии Грибовой. Звезда сериала «Братаны» за несколько часов до кончины вызвала бригаду скорой помощи, но от госпитализации отказалась. Почти сразу после ухода медиков она ушла из жизни. Об этом сообщает ИА Regnum.

Источник издания рассказал, что плохо пенсионерке стало еще 29 мая. Из-за недомогания она позвонила врачам, те, проверив ее жизненные показатели, потребовали, чтобы она поехала вместе с ними в больницу. Однако Грибова не захотела покидать свой дом.

Отмечается, что на момент смерти актрисе был 91 год. У нее уже были большие проблемы со здоровьем. В ее медицинской карте числились множественные хронические заболевания, а также ишемия головного мозга.

Точные же причины ухода артистки пока не установлены. На данный момент проводится проверка произошедшего, в ходе которой опрашиваются медики, которые осматривали Лидию.

Напомним, что Грибова стала известной уже в довольно преклонном возрасте. Всего она снялась в 12-ти проектах, и в основном это были эпизодические роли.

Ранее на 63-м году жизни умер актер сериалов «Склифосовский» и «Каменская» Николай Шатохин.