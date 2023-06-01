Ушел из жизни 30 мая: о смерти актера из «Не родись красивой» Валерия Громовикова молчали два дня

30 мая скончался актер театра и кино, заслуженный артист России Валерий Громовиков. Причины смерти не называются.

О кончине 77-летнего актера 1 июня сообщила «Российская газета» - спустя два дня после смерти знаменитости.

О каких-либо болезнях, предшествующих кончине, неизвестно.

Громовиков стал активно сниматься в кино с 2001 года. Он сыграл в картинах «Не родись красивой», «На углу у Патриарших», «Глухарь», «Счастливы вместе», «Интерны». Его фильмография насчитывает более 150 работ.

Ранее мы писали о смерти 32-летнего актера из «Реальных пацанов» Василия Масалитина. Говорилось, что артист умер во время операции на ноге после введения наркоза.