НАШ ШОУБИЗ
19:18, 01 июня 2023
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Ушел из жизни 30 мая: о смерти актера из «Не родись красивой» Валерия Громовикова молчали два дня

О смерти актера из «Не родись красивой» Валерия Громовикова стало известно спустя два дня.

Ушел из жизни 30 мая: о смерти актера из «Не родись красивой» Валерия Громовикова молчали два дня

Фото: Freepik

30 мая скончался актер театра и кино, заслуженный артист России Валерий Громовиков. Причины смерти не называются.

О кончине 77-летнего актера 1 июня сообщила «Российская газета» - спустя два дня после смерти знаменитости.

О каких-либо болезнях, предшествующих кончине, неизвестно.

Громовиков стал активно сниматься в кино с 2001 года. Он сыграл в картинах «Не родись красивой», «На углу у Патриарших», «Глухарь», «Счастливы вместе», «Интерны». Его фильмография насчитывает более 150 работ.

Ранее мы писали о смерти 32-летнего актера из «Реальных пацанов» Василия Масалитина. Говорилось, что артист умер во время операции на ноге после введения наркоза.

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