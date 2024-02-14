Телеведущий Петр Толстой впервые вышел в свет после смерти бывшей жены. Об этом сообщает StarHit.

10 января 2024 года стало известно о смерти Дарьи Евенко. Ее тело было найдено в столичной квартире. Петр Толстой тяжело воспринял смерть бывшей супруги. Вот почему он отказывался от общения с прессой и светских мероприятий.

13 февраля телеведущего заметили на премьере детектива «ГДР». Кроме него, на красной дорожке появились Федор Бондарчук, Дарья Урсуляк, Кирилл Зайцев, Тина Канделаки и многие другие знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что 56-летний режиссер Федор Бондарчук появился на публике без обручального кольца. Подробности смотрите в этой статье.

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