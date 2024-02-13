56-летний режиссер Федор Бондарчук появился на публике без обручального кольца

56-летний режиссер Федор Бондарчук появился на премьере детектива в Москве без обручального кольца. На это обратило внимание издание StarHit.

Премьера фильма под названием «ГДР» проходила в кинотеатре «Октябрь». Издание запечатлело Бондарчука на красной ковровой дорожке без кольца и супруги Паулины Андреевой.

Отмечается, что отсутствие кольца вряд ли указывает на проблемы в браке режиссера. Также известно, что Бондарчук сейчас занят восстановлением киностудии «Ленфильм».

Фильм «ГДР», на премьеру которого пришел режиссер, с 16 февраля станет доступен на Wink, а уже 26 числа его можно будет увидеть на НТВ.

Тем временем бывшая жена Бондарчука Светлана в январе этого года показала фото годовалого сына Петра и раскрыла тайну его рождения. Стало известно, что мальчик родился 29 января 2023 года. При этом Бондарчук только летом объявила, что у нее родился ребенок в браке с Сергеем Харченко, но подробностями светская львица не делилась.