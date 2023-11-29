Телеведущий Иван Ургант считает, что ему не дают извиниться уже полтора года. Об этом сообщает Telegram-канал ДУБАЙ.REPORT.

Когда-то Иван считался неотъемлемой частью федерального ТВ. Однако уже больше года он не появлялся в эфире канала. Теперь Ургант зарабатывает лишь на корпоративах.

В ноябре 2023 года телеведущий и Владимир Познер появились на концерте в Дубае. Выйдя на сцену, Иван заговорил о непростой ситуации с его карьерой. По мнению Урганта, ему не дают извиниться перед россиянами уже полтора года.

«Скажу, как часто говорил на канале, на котором работал, как полтора года пытаюсь сказать, но никто не дает: «Я извиняюсь»», — заявил телеведущий.

Напомним, что в 2022 году в соцсети появился провокационный пост от имени Ивана. После этого он лишился работы на ТВ и доверия публики. Недавно Ургант опроверг причастность к фейковому аккаунту в соцсети. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что актер Андрей Ургант женился на женщине, с которой знаком более 20 лет.