45-летний телеведущий Иван Ургант опроверг причастность к фейковому аккаунту в соцсети. Об этом сообщает Kp.ru.

Телеведущего уже больше года обвиняют в дискредитации армии. Дело в том, что в 2022 году в соцсети появился провокационный пост от имени Ивана. Несмотря на то, что Ургант почти сразу опроверг причастность к публикации, журналисты до сих пор спрашивают его о произошедшем. В личном блоге телеведущий вновь прокомментировал ситуацию.

«Свой первый пост в соцсети я написал только 5 мая 2022 года и в нем как раз сообщил для невнимательных: «Ничего не публиковал»», — высказался Иван.

По словам Урганта, он неоднократно обращался в службу поддержки соцсети с просьбой удалить фейковый аккаунт. Несмотря на это, его до сих пор можно найти на просторах Сети.

«Я никогда не писал и не выкладывал этого. Давайте перестанем огульно обвинять, травить, преследовать и врать», — обратился к публике Ургант.

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