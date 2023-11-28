Ургант женился на женщине, с которой знаком более 20 лет

67-летний актер Андрей Ургант признался, что обрел счастье в личной жизни. Он женился на возлюбленной Елене, с которой знаком более 20 лет. К слову, супруги родились в один день — 28 ноября.

Ургант признался, что его отношениям с Еленой гораздо больше лет, чем браку. Они знакомы с начала 2000-х. Актер жалеет, что затянул с предложением руки и сердца.

«С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно. Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно. Невольно напрашиваются вопросы: может, он тяжко болен, или психопат, или, того хуже, он ест своих жен?», — сказал он в интервью Леди Mail.ru.

Артист также рассказал, чем любит заниматься в свободное время. Он обожает «летать над Канарскими островами и разбрасывать листовки с надписью «Господи! Спасибо, что мы живы!», есть устрицы, пить вкусное сухое вино и танцевать с красивыми женщинами на пляже».

Сейчас Андрей Ургант играет в родном Санкт-Петербурге в двух спектаклях — «Супнице» и «Фруктах». Каждые два месяца артист выступает в постановке в Сыктывкаре. Руководство республики меня порадовало, наградив премией за лучшую мужскую роль.

Напомним, ранее бывшая возлюбленная Урганта раскрыла правду об их отношениях и внебрачном сыне.