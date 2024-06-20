Телеведущий Иван Ургант рассказал, как в 14 лет пришел пьяным на спектакль матери. Иван вспомнил про поступок, за который стыдно, в эфире шоу на YouTube-канале Николая Солодникова.

Телеведущий рассказал, как в 14-летнем возрасте вместе с другом купил водку, две банки пива и отправился на спектакль матери. Как выяснилось, подростков без проблем пропустили в Театр комедии, несмотря на наличие алкоголя. Иван признался, что ему до сих пор стыдно за этот поступок.

«У нас получился ерш, и с ним в руках мы пошли на спектакль «Виновник торжества». В Театр комедии нас пропустили. Мы сели на балконе на последний ряд. Мне за это страшно стыдно, но куда было еще пойти. Я этим поступком не горжусь», — высказался Ургант.

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