47-летнего Николая Баскова уличили в использовании фотошопа на снимке с отдыха

47-летнего певца Николая Баскова уличили в использовании фотошопа. Пользователи заметили, что артист отредактировал внешность на снимке с отдыха.

В личном блоге Николай рассказал поклонникам, что после скандала на «Премии МУЗ-ТВ» решил направиться к морю. Однако не на полноценный отпуск. По словам вокалиста, он совместил работу и отдых и назвал это «все включено».

К посту Басков прикрепил новое фото, сделанное на террасе. Он был в белых брюках, голубой свободной рубашке и смотрел вдаль. Многие в комментариях восхитились внешностью Николая, отметив, что он отлично выглядит в 47 лет. Однако нашлись и те, кто рассмотрел использование разглаживающих фильтров.

Пользователи заявили, что в жизни певец выглядит вовсе не так, как на фото, у него присутствуют морщины, которые он убирает на снимках при помощи фото-редакторов. Впрочем, это не редкость для звезд. Так, певицу Анну Семеновичу и балерину Анастасию Волочкову постоянно критикуют за использование фильтров в Сети.