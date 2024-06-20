47-летнего Николая Баскова уличили в использовании фотошопа на снимке с отдыха
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47-летнего певца Николая Баскова уличили в использовании фотошопа. Пользователи заметили, что артист отредактировал внешность на снимке с отдыха.
В личном блоге Николай рассказал поклонникам, что после скандала на «Премии МУЗ-ТВ» решил направиться к морю. Однако не на полноценный отпуск. По словам вокалиста, он совместил работу и отдых и назвал это «все включено».
К посту Басков прикрепил новое фото, сделанное на террасе. Он был в белых брюках, голубой свободной рубашке и смотрел вдаль. Многие в комментариях восхитились внешностью Николая, отметив, что он отлично выглядит в 47 лет. Однако нашлись и те, кто рассмотрел использование разглаживающих фильтров.
Пользователи заявили, что в жизни певец выглядит вовсе не так, как на фото, у него присутствуют морщины, которые он убирает на снимках при помощи фото-редакторов. Впрочем, это не редкость для звезд. Так, певицу Анну Семеновичу и балерину Анастасию Волочкову постоянно критикуют за использование фильтров в Сети.
Напомним, что недавно у Николая Баскова произошел конфликт с телеведущей Ольгой Бузовой после того, как он пошутил о ее наряде. Артистка посоветовала ему чаще молчать, на что вокалист сказал, что она кричит в микрофон как коза. В ссору вмешались многие знаменитости. Например, Ксения Бородина поддержала Баскова, а Яна Чурикова встала на сторону Бузовой.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал Ольги Бузовой и Николая Баскова.