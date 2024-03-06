Телеведущий Иван Ургант проигнорировал обратившуюся к нему певицу Аллу Пугачеву

Иван Ургант проигнорировал обратившуюся к нему певицу Аллу Пугачеву. Об этом стало известно из соцсети телеведущего.

В марте 2024 года возлюбленная Ивана отметила 46-летие. В честь этого события Ургант опубликовал пляжные фото с избранницей и признался ей в любви. Увидев пост телеведущего, многие звезды поспешили поздравить Наталью Кикнадзе. Екатерина Варнава, Александр Гудков, Аглая Тарасова и Павел Деревянко оставили свои пожелания под публикацией Ивана. Не стала исключением и Алла Пугачева. Правда, ее комментарий был лаконичным. Артистка отправила смайлик в виде бокалов. Примечательно, что Ургант никак не отреагировал на обращение Пугачевой.

«Наташа, с днем рождения, ангел!» — обратилась Варнава к Кикнадзе.

Ранее Иван Ургант назвал жену главным событием жизни в ее день рождения. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что 19-летняя крестница Аллы Пугачевой бросила МГИМО и переехала жить в Швейцарию. Там она поступила в университет в Женеве.