Иван Ургант обратился к жене под песню «Я не могу без тебя»

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в соцсетях фото с женой Натальей Кикнадзе в ее день рождения и обратился с поздравлением. На изображениях супруги идут по побережью океана.

На снимках Ургант и его жена, одетые в шорты и футболки, босиком шагают по пляжу. Под романтичными фотографиями Ургант написал: «Главное событие моей жизни. С Днем Рождения, моя любовь! Ваня У. 7А класс».

Ургант сопроводил новый пост песней «Я не могу без тебя».

Кикнадзе отмечает день рождения 5 марта. Ей исполнилось 46 лет.

В конце февраля отец Урганта Андрей объяснил, почему сын давно не выходил на связь. По его словам, телеведущий не хочет, чтобы знали о его творческих планах. При этом отец подробно не информирован о делах сына.

Говоря о здоровье Урганта, актер отметил, что тот «здоров» и «все в порядке». Подробнее читайте здесь.