Телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, что заболел пневмонией

Глава МИД «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев рассказал, что подхватил пневмонию. Его слова приводит РИА Новости.

Журналист признался, что врачи прописали ему «больничный режим», вследствие чего ближайший итоговый выпуск «Вестей» проведет телеведущий Евгений Попов.

«Подхватил пневмонию, и врачи прописали больничный режим», — заявил Киселев.

Ведущий отметил, что его коллега уже заменял его в прошлом, когда руководитель «России сегодня» уходил в отпуск.

«Уверен, что будет интереснейший воскресный выпуск. Ну, а я остаюсь с моими зрителями, но на сей раз по эту сторону телеэкрана», — добавил он.

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