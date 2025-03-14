Звезду «Каменской» Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве

В Москве экстренно госпитализировали 64-летнюю актрису Елену Яковлеву. Звезда «Каменской» пожаловалась на сильные боли в животе.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Яковлеву увезли в больницу из-за сильных болей в животе. Предположительно знаменитости диагностировали заболевание брюшной полости и обнаружили новообразование в печени.

Врачи назначат артистке терапию. Пока она будет находиться под наблюдением медиков.

Отметим, что 11 лет назад Елена перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. После звезда стало плохо, когда она играла на сцене.

Осенью прошлого года артистка сыграла в спектакле «Другая жизнь» вместе с коллегами Борисом Хвошнянским и Константином Юшкевичем в Саратове. Елена исполнила в постановке главную роль — она воплотила на сцене образ замужней женщины Франчески. Однако Яковлева предстала перед зрителями в неожиданном виде — она надела парик с длинными локонами, из-за чего многие с трудом ее узнали.