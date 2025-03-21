SHOT: актриса Жанна Эппле попала в больницу с новообразованием после самолечения

Актриса Жанна Эппле попала в больницу с жалобами на сильные боли в районе живота. На диагностике у нее обнаружили новообразование в почке и проблемы в брюшной полости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что 60-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст» несколько лет занималась самолечением. Чувствуя боль, она принимала различные препараты вместо того, чтобы обратиться за помощью врачей. В итоге такой подход привел к проблемам со здоровьем.

После обследования в клинике Жанне назначили амбулаторное лечение, а также строгую диету. Точный диагноз актрисы не уточняется.

К слову, несмотря на новости о заболевании, Эппле продолжает активно работать. На данный момент она задействована в театральных постановках, и ее график расписан на несколько месяцев вперед.

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