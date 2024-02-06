Телеведущий Дмитрий Губерниев снялся в сериале

Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о съемках в комедии «Сергий против нечести. Яга». Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на онлайн-кинотеатр KION.

1 февраля 2024 года состоялась премьера сериала «Сергий против нечести. Яга». В новом сезоне к актерскому составу присоединились Дмитрий Губерниев, Роман Маякин, Дмитрий Хрусталев и Елена Подкаминская. Примечательно, что телеведущий сыграл самого себя.

По словам Дмитрия, он тщательно готовился к роли и изучал систему Константина Станиславского. В итоге телеведущий остался доволен проделанной работой.

«Пытался сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах, как человека не самого приятного. Но, мне кажется, образ получился обаятельным, и я даже по здоровому обаянию соперничал с Хрусталевым», — высказался Дмитрий.

Ранее Дмитрий Губерниев не согласился с признанием Романа Костомарова спортсменом года. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 74-летний певец Михаил Боярский приехал на плановую госпитализацию в Санкт-Петербург.