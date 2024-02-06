74-летний Михаил Боярский попал в больницу

74-летний певец Михаил Боярский приехал на плановую госпитализацию в Санкт-Петербург. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, артист вновь попал в больницу. Боярского планово госпитализировали в Мариинскую больницу. Ему сделают коронарографию и стентирование.

В последний раз артист находился в медицинском учреждении в декабре 2023 года. Тогда он приезжал в заведение, чтобы сделать рентген и сдать анализы.

На данный момент представители Михаила Боярского никак не комментировали новость о его госпитализации.

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